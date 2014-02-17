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中国财经 | 2014年 2月 17日 星期一 17:29 BJT

瑞银出资9000万元购买上海普民期货控股权

路透香港2月17日 - 瑞银集团UBSN.VX周一发表声明称，同意收购中国上海普民期货有限公司主要股权。

声明补充称，瑞银将向该期货公司注资9,000万元人民币(1,480万美元)，并获得其95.42%股权。

该声明表示，中国的金融期货市场成立于2010年4月，到2013年时交易额已达141万亿(兆)人民币，其中包括新推出的国债期货。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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