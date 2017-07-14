瑞银资产管理获私募管理人牌照 有助拓展中国资管业务

路透上海7月14日 - 继富达国际1月首获批中国私募证券投资基金管理人牌照后，瑞银(UBSG.S)周四稍晚宣布在中国的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理（上海）有限公司亦获得该牌照。瑞银资产管理成为首个同时获得中国私募基金管理人牌照和合格境内有限合伙人(QDLP)资格的外资机构。

拥有私募证券投资基金管理人牌照，意味着外商企业可向中国的机构和高净值投资者提供国内固定收益、股票和多资产的私募基金产品，这将有助于瑞银拓展中国的资产管理业务。

公司新闻稿引述瑞银资产管理亚太区主管文庆生的话称，“这一牌照将有助于我们拓展国内产品的广度和深度，与我们在海外市场的专长形成互补，而且重要的是，这展示了我们对于中国资本市场对外开放一如既往的支持。”

他补充道，随着瑞银其他投资平台在中国市场的拓展，将为中国和全球的客户带来全方位的服务；与此同时，瑞银还能够与跨国公司的在华企业展开更密切的合作，得以满足他们在中国境内的投资需求。

瑞银资产管理战略与业务发展主管、董事总经理董日成表示，随着中国经济进一步开放，预期国内投资者将在更广大的传统和另类资产类别，及投资地域中寻求多元化投资。瑞银资产管理将协助他们建立既能追求合理回报并分散下行风险的投资组合。

2005年，瑞银资产管理与国家开发投资公司合资建立国投瑞银基金管理有限公司，提供国内公募基金产品。之后，瑞银环球资产管理（中国）有限公司于2011年在北京成立，为针对另类投资领域提供投资管理与咨询服务的外商独资企业。

中国证券基金业协会已明确，持符合条件的外商独资和合资机构申请登记成为私募证券投资基金管理人，推动资本市场对外开放。而越来越多外国金融机构在中国成立外商独资企业，包括安本资产管理 (ADN.L)、美国对冲基金Bridgewater Associates与美国领航集团(Vanguard Group)等。（完）