中国一线城市土地成交面积难大增 致楼面价格难降--瑞银

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券最新发布报告称，中国百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。未来一线城市土地成交面积难以大幅增加，将直接导致新盘供应的减少，楼面价格很难下降，而土地成本占比房价高将损害地产项目未来盈利能力。
以下是瑞银证券房地产行业分析师丁晓报告主要观点：
百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。今年前10月中国100个城市的总土地出让成交金额达1.74万亿，同比增长37%，成交土地建筑面积7亿平米，同比负增长4%，我们注意到土地成交建筑面积自13年高点后已连续三年收缩，土地市场整体开始出现价涨量缩的局面。
一线城市土地供应收缩，楼面土地价格很难下降。参照十三五规划，一线城市均对人口提出了限制线，2020年北京、上海、广州和深圳的人口不超2300万、2500万，1800万和1480万，一线城市人口控制压力很大。另外一线城市经过多年开发，土地供应难以大量释放，今年前10月住宅类土地仅公开供应建面1278万平米，同比下降51%。
我们预计未来土地成交面积难以大幅增加，将直接导致未来一线城市新盘供应的减少，住宅类土地将维持稀缺的状态，楼面价格很难下降。
土地成本占比房价高将损害未来盈利能力。13年至今住宅土地价格的涨幅均大幅高于房价涨幅，所以虽然房价已上涨较多，但开发商的盈利能力反而差于以往。我们监控的14个城市中9个城市的楼板价高于在售住宅均价的50%，其中长三角区域城市该比值位于70-85%的高区间，如果未来房价涨幅未达到预期价位，则开发商今年获取的项目未来盈利能力将下降。
瑞银覆盖的A股地产公司15年平均毛利率为30%，由于结算的滞后性影响，我们认为地产公司存量土地资源的结算将使16-18年平均毛利率仍能够维持在约30%的水平，但开发商16年购买的土地19年开始结算将使毛利率水平下降至30%以下。（完）
(整理 宿泱韫; 审校 张喜良)
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