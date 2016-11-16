中国一线城市土地成交面积难大增 致楼面价格难降--瑞银

路透北京11月16日 - 国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券最新发布报告称，中国百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。未来一线城市土地成交面积难以大幅增加，将直接导致新盘供应的减少，楼面价格很难下降，而土地成本占比房价高将损害地产项目未来盈利能力。

以下是瑞银证券房地产行业分析师丁晓报告主要观点：

百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。今年前10月中国100个城市的总土地出让成交金额达1.74万亿，同比增长37%，成交土地建筑面积7亿平米，同比负增长4%，我们注意到土地成交建筑面积自13年高点后已连续三年收缩，土地市场整体开始出现价涨量缩的局面。

一线城市土地供应收缩，楼面土地价格很难下降。参照十三五规划，一线城市均对人口提出了限制线，2020年北京、上海、广州和深圳的人口不超2300万、2500万，1800万和1480万，一线城市人口控制压力很大。另外一线城市经过多年开发，土地供应难以大量释放，今年前10月住宅类土地仅公开供应建面1278万平米，同比下降51%。

我们预计未来土地成交面积难以大幅增加，将直接导致未来一线城市新盘供应的减少，住宅类土地将维持稀缺的状态，楼面价格很难下降。

土地成本占比房价高将损害未来盈利能力。13年至今住宅土地价格的涨幅均大幅高于房价涨幅，所以虽然房价已上涨较多，但开发商的盈利能力反而差于以往。我们监控的14个城市中9个城市的楼板价高于在售住宅均价的50%，其中长三角区域城市该比值位于70-85%的高区间，如果未来房价涨幅未达到预期价位，则开发商今年获取的项目未来盈利能力将下降。

瑞银覆盖的A股地产公司15年平均毛利率为30%，由于结算的滞后性影响，我们认为地产公司存量土地资源的结算将使16-18年平均毛利率仍能够维持在约30%的水平，但开发商16年购买的土地19年开始结算将使毛利率水平下降至30%以下。（完）