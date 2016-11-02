瑞信分析师称中国研发投资将于2020年超越美国

路透香港11月2日 - 投行瑞信周三称，随着中国迈向由创新推动的新经济模式，预计2020年的研发经费将较2015年高出73%，按购买力平价计算超越美国。

据瑞信分析师在深圳举行的投资论坛上提供的信息，中国2015年国内研发经费总额达2,280亿美元，经购买力平价调整后为3,730亿美元。虽然中国的研发经费位居全球第二，但仍较美国少约25%；中国已订立目标到2020年研发经费将从2015年占国内生产总值的2%增至2.5%，按购买力平价计算超越美国。

瑞信中国宏观研究部主管陈昌华说，“过去15年，中国的科技发展已‘超越’不少国家，从科技的接受者转型成为创新者，并成就了许多全球领先公司。中国创新力量的庞大发展潜力不容小觑。”

瑞信指出，中国的创新发展主要得益于各公司的研发经费。在过去20年出现的不同行业中，中国在投入大量研发经费推动下，电信设备和互联网行业已取得长足发展。上述两个行业的领先企业不仅将10%或以上的销售收入用于研发，更成为中国投入研发经费的25强。

根据瑞信的数据分析平台HOLT追踪的865家上市中国公司，自2009年以来，30家进行最大量研发投入的中国非金融公司的现金流投资回报一直高于研发投入最少的七成公司。

瑞信分析师认为，在市场庞大发展潜力带动下，中国可能会成为以下关键研究领域的全球领导者，即是生物科技（基因和干细胞）、大数据和人工智能、物联网（IoT）以及新能源汽车（NEV）。

瑞信中国A股策略师陈李指出，由于深圳证券交易所有较多的上市新经济公司，故海外投资者可以通过深港通投资更多的中国内地新经济股票。

目前沪港通计划提供882只股票，而深港通将带来约1,100只合资格的深港两地股票。市值方面，在深圳证券交易所上市的五分之一的股票活跃在IT板块，而在上海证券交易所就只有4%。（完）