瑞银正筹划增持中国合资券商的股权 尚需证监会批准--高层

路透上海1月9日 - 瑞银集团(UBSG.S)中国区负责人及总裁钱于军周一证实，瑞银正筹划增加其在合资券商--瑞银证券持股比例，该计划需要获得中国证监会的批准。

瑞银中国证券业务主管房东明还表示,今年海外投资者对于A股市场的参与度和交易量将大幅提高，中性预期将会较去年增长一倍左右，这将令瑞银的国际业务明显受益。

“如果能够明显提高我们的持股比例，将给集团带来更多的收入和利润。”钱于军在参加瑞银大中华研讨会间隙对路透表示。

但他们未透露拟增持的股权比例。而据消息人士稍早透露，摩根士丹利(MS.N)和瑞银均有意将其在中国合资券商的持股提高至49%，目前摩根士丹利在其合资券商摩根士丹利华鑫的持股比例为33.3%。2012年中国已将外资投行在中国合资券商的持股上限由33%放宽至49%。

瑞银证券是在原北京证券重组的基础上于2006年12月成立，股东包括北京国翔资产管理公司、瑞银集团、广东省交通集团公司、国电资本控股和中粮集团，其中瑞银集团持股24.99%。

瑞银证券业务包括投行、证券经纪、资产管理、财富管理、研究、期货等业务，其中包括QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）以及深港通和沪港通等在内的国际业务，是瑞银证券寄予厚望的业务突破点。

房东明指出，就海外投资者在A股市场的交易量而言，今年应该有成倍的增长空间，一是因为上市公司基本面好转，A股有一成的上涨空间；二来2016年是A股市场的小年，今年国内股市还是有一些亮点的，例如MSCI有望纳入A股，对海外投资者有一定吸引力。因此在一个相对基数较低的背景下，今年海外投资者对A股的参与度将明显提高。

他还表示，目前国内居民的全球资产配置需求也在持续升温，目前理想的渠道就是通过沪港通和深港通中的港股通。虽然目前中国机构和个人的海外投资会有一些瓶颈，但未来资本市场双向开放将是中国政策面的一个大基调，因此瑞银中国亦会对海外投资这块业务持续关注。（完）