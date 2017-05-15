中国A股下跌无碍互联互通资金流向 南下投非中资港股兴趣增--瑞银

路透香港5月15日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报指出，A股市场近期的动荡尚未对互联互通（沪港通/深港通）资金流向产生实质性影响，反而南向投资者对非中资港股的兴趣增强，可能反映分散风险和规避国内股市溢出效应的需要。

以下为报告主要观点：

**A股下跌尚未对互联互通资金流向産生实质性影响**

过去一个月A股市场呈下滑态势，我们考察了这种情况对沪港通/深港通资金流动的潜在影响。

总的来说，2016年10月以来，A股明显下跌的时间段内南北向资金流动均未发生明显的变化。

我们注意到，2016年12月和2017年4月A股大幅下挫期间，南向和北向资金均未出现持续净流出的情况。到目前爲止，北向和南向最近10个交易日日均净流入分别为11亿元和21亿元，比2016年10月以来的长期均值高64%和40%。

**南向投资者有分散国内风险的迹象**

我们观察到，南向投资者对非中资港股的兴趣增强，这可能表明他们利用投资组合分散风险以及规避国内股市的溢出效应。

我们比较了2017年3月底和5月初互联互通资金的持股情况，南向资金增持中有62%投资在了香港本地/外国公司股票上。这表明国内投资者对于A股市场给H股带来冲击有一定的担忧。

增持最多的港股中包括大盘银行、保险股以及热门博彩、零售和IT股。北向投资方面，增持幅度最大的主要是蓝筹股。

其中金融、医疗保健、公用事业股以及一些热门白电和IT股最受欢迎，与我们之前对于A股市场的看法一致。

**互联互通资金持股占自由流通市值的比重几乎未变**

互联互通资金所持股票价值占A股/H股市场自由流通市值的百分比仍很小。

尽管A股有所下跌，该比例并未发生明显变化。目前南向资金所持股票的总市值爲670亿美元，占H股自由流通市值的3.7%，和3月底相比上升了0.1个百分点。北向资金持股市值爲390亿美元，占A股自由流通市值的1.7%，提高了0.3个百分点。（完）