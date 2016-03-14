未来一个季度中国A股市场大概率温和上行 涨幅约一成--瑞银

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海3月14日 - 瑞银集团中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺周一表示，随着投资者诸多忧虑得到缓解，股市有望出现温和的反弹，预计未来一个季度沪综指.SSEC及沪深300.CSI300等指数的上升空间约有一成。
他在电话媒体会上表示，他看好大中盘的成长股、房地产及相关产业股票，而小盘股因估值较高存在一定风险。
“在一些担忧得到缓解后，大盘年初的反应过度预期会得到修正，未来一个季度上行是大概率事件。”他说，例如汇率、风险偏好、硬着陆风险等方面的忧虑，近期都有了一定程度的好转。
他说，“市场信心仍旧脆弱，走势波动较大，反弹不会一步到位，估计未来2-3个月都处于反弹走势之中。”
对于近期走势较坚挺的周期股，他认为，近期的上涨只是出于大家对于需求上升的预期，尚未看到需求回暖的具体证据，因此目前认为煤炭、钢铁和水泥等周期股只有阶段性上涨机会，若需求回升被证伪，周期股的反弹就会结束。
就A股市场全年目标，他说，目前仍坚持今年底沪深300指数达3,700点的判断，较目前有约两成的上升空间。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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