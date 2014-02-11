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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 14:42 BJT

瑞银两高管被安排休假，因牵涉雇用潜在客户亲属

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港2月10日 - 据汤森路透旗下《国际金融评论》(IFR)周一报道，瑞银(UBS) 安排两名高管休假，这与该集团内部调查聘用一家潜在中国客户的亲属事宜有关。

之前美国联邦官员对摩根大通（JPMorgan Chase） 雇用有中国官方人脉的员工事宜进行调查，这促使各大投行对各自在大中华地区的雇用情况进行自查。

IFR援引未具名消息人士的说法称，瑞银资本市场解决方案负责人朱俊伟(Joseph Chee)及其同事Sharlyn Wu上周被安排休假。IFR报道中未说明Sharlyn Wu的具体职位。

近期，瑞银对聘用天合化工董事长女儿魏娇 (Joyce Wei)一事展开内部调查。

瑞银拒绝对该报道置评。路透记者拨打朱俊伟的手机，对方未有回应。记者打电话去Sharlyn Wu的办公室，也未获回应。

天合化工正推进今年稍晚在香港IPO事宜，筹资规模可能高达10亿美元。IFR上月报道称摩根大通因曾聘用魏娇而放弃竞逐天合化工上市项目，此后天合化工招股案受到外界关注。

香港证券从业记录显示魏娇2012年1月至2013年8月供职于摩根大通，后于2013年10月加入瑞银。上月有知情人士确认，魏娇就是Joyce Wei的中文名，是天合化工董事长的女儿。(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍/王琛
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