瑞银：A股四季度料反弹 因中国企业补库存

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海10月24日电---中国宏观经济面的不明朗令A股今年来走势偏弱.瑞银集团旗下瑞银证券首席证券策略分析师陈李周三认为,因中国经济减速而引发的去库存周期已持续约一年时间,而且国际大宗商品近期价格仍坚挺,预计未来数月内国内企业会有新一轮库存回补,从而有望推动股市大盘在四季度出现反弹.
"补库存或将带来一轮'吃饭行情',周期股将会有阶段性表现,"他戏称,这一波反弹行情只是让投资者"半饱",反弹幅度是自沪综指.SSEC低点2,000点起算15%以上,即反弹高点会越过2,300点.
他指出,随着欧美发达国家继续执行宽松货币政策,全球流动性较宽裕,国际大宗商品价格相当坚挺.这种情况下,国内工业产成品的价格下半年以来不断回升,7月起国内工业生产者出厂价格指数(PPI)的环比跌幅不断在收窄,10月环比可能转成上涨0.3%-0.5%.
陈李指出,根据以往惯例,物价回升後,企业一般会在滞後约两个月去主动增加库存,令中下游企业的订单上升.由於目前大多企业的库存水平较低,这些新增订单将直接增加企业的销售和利润.而且第四季起,政府基建项目的资金陆续到位及中央财政支出明显增长,亦可令企业的即期订单和收入上升.
瑞银认为,在乐观情景假设下,即明年国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)增速分别为7.8%和3.6%情况下,明年非金融企业盈利同比增长19.5%(今年预计-9.7%),金融业同比增长5%.
在谨慎情形下,即明年GDP增速没有回升,与今年持平,那麽明年非金融企业的盈利零增长,亦比今年预计情况好转.
在个股方面,陈李看好中游产业股票,例如水泥、重卡及一般机械设备行业.他说,目前中游行业的库存水平最低,而且中游产业的资本回报率(ROE)处於历史低位.一旦下游需求回升,将会出现量价齐升的局面.
在非周期行业,他并不看好今年走势相对较强的医药和白酒等板块,他推荐零售商业股,因为物价反弹或令商业需求恢复,而劳动力和房租对零售企业成本的影响不会继续恶化.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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