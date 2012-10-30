瑞银将关闭固定收益业务 裁员1万人

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透苏黎世10月30日电---瑞银UBSN.VX周二透露计划称,将收缩固定收益业务,并将裁员1万名.这是自2008年雷曼兄弟倒闭以来金融行业最惨烈的裁员之一.
通过该举措,瑞银将把精力专注于私人银行和缩小规模的投资银行业务,并放弃使其在金融危机期间遭受500亿美元亏损的多数交易业务.该业务去年又因一名交易员操作不当亏损23亿美元.
入职13个月的瑞银执行长埃尔莫提牵头对投资银行业务进行为期三年的整改,该举措旨在节支34亿瑞郎(合36.3亿美元),并将现金返还股东.
瑞银将把许多固定收益业务分离开来,目的是结清其将退出业务的仓位,原因是风险较高业务的资本金要求变得更加苛刻.
投行业务现联席负责人Carsten Kengeter将离开瑞银董事会并执掌整改後的投行业务.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻/王冠中
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