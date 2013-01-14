瑞银证券：A股今年可上涨约两成

路透上海1月14日 - 国际知名投行--瑞银集团UBSN.VX旗下中国合资券商瑞银证券首席证券策略分析师陈李周一表示,随着蓝筹股估值进一步修复及今年上市公司盈利改善,今年A股大盘的可上涨空间约两成.

"整个A股,2013年可取得20%甚至更高的回报."他在出席瑞银大中华研讨会间隙对记者表示,在股市熊市尾段,估值往往先于盈利预测企稳,就象2012年股市虽大多时间下跌,但估值却已经稳住了.去年12月银行地产等蓝筹股已经大幅反弹,但今年A股市场估值仍有上行空间.

他解释称,今年国内流动性有望改善,货币供应增速加快;监管层对影子银行的清理还可能会挤出一部分闲散资金;而且国际资金今年将全球再配置,部分会流向新兴市场,因此今年象沪深300指数.CSI300权重股市盈率可能从目前的8倍提高至9倍以上.

他说,中国今年经济增速有望略高于去年,一般而言,名义GDP增速每提高1个百分点,非金融企业资本回报率(ROE)可提高0.4个百分点.因此预计A股公司整体净利可提高9-10%,其中非金融企业增速可达12%以上.

沪综指.SSEC周一午后已上涨2.56%;而沪深300指数上涨3.3%.

他还指出,A股市场传统是一个政策市,展望未来,证监会可能会加速境外合格机构投资者(QFII)和人民币境外合格机构投资者(RQFII)的开放,资本市场的改革将给股市更多支撑.

中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.

"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."他表示,会进一步做更多工作、改善现有投资环境,包括QDII(合格境内机构投资者)结构进一步优化,将来在适时推动QDII2(合格境内个人投资者).(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。