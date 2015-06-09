瑞银集团增持与中国合资券商瑞银证券的股权

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透苏黎世/北京6月8日 - 据瑞银集团UBSG.VX官网周一发布的新信息显示，瑞银对其中国证券公司的持股比例增加至接近25%，一反近期各大银行退出合资券商的趋势。
瑞银网站显示，瑞银集团额外增购瑞银证券4.99%的股份，之前持股比例为20%。
西方银行在中国的合资企业表现参差不齐，比如罗素投资(Russell Investment)就在5月退出了与中国平安保险的合作关系。
瑞银证券于2006年正式注册成立。瑞银集团能掌握管理控制权，要感谢态度友好的中国国资委下属企业财团。瑞银证券的最大股东仍然是北京国翔资产管理有限公司。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。