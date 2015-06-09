瑞银集团增持与中国合资券商瑞银证券的股权

路透苏黎世/北京6月8日 - 据瑞银集团UBSG.VX官网周一发布的新信息显示，瑞银对其中国证券公司的持股比例增加至接近25%，一反近期各大银行退出合资券商的趋势。

瑞银网站显示，瑞银集团额外增购瑞银证券4.99%的股份，之前持股比例为20%。

西方银行在中国的合资企业表现参差不齐，比如罗素投资(Russell Investment)就在5月退出了与中国平安保险的合作关系。

瑞银证券于2006年正式注册成立。瑞银集团能掌握管理控制权，要感谢态度友好的中国国资委下属企业财团。瑞银证券的最大股东仍然是北京国翔资产管理有限公司。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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