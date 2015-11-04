中国经济明年下行压力仍较大 料GDP增速仅6.2%--瑞银

路透上海11月4日 - 国际知名投行--瑞银中国首席经济学家汪涛周三预计，明年中国国内生产总值（GDP）增速仅6.2%左右，2017年将进一步放缓至5.8%，因房地产建设持续下滑及第二产业的生产和投资没有改观，国内经济承受的下行压力仍较大。

瑞银预计今年中国GDP增速为6.9-7%。中国今年前三季GDP增速为6.9%；国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

“五年平均6.5%是有可能的，但明年要实现6.5%挑战非常大，后年挑战也是非常大。”汪涛在电话会上对媒体透露了瑞银对中国经济形势的最新研判。相比市场一致预期，瑞银的预计稍显悲观。

在她看来，中国经济未来两年下行最主要的压力来自于房地产建设活动持续下滑、工业和采矿业产能过剩抑制固定资产投资和工业产品需求。

她认为，虽然今年初以来国内房地产市场开始回暖，但在三四五线城市，房地产库存仍需较长时间消化，开发商的投资开发仍较谨慎，预计至少需至明年中才有可能出现持续好转的新开工面积和新增房地产投资，“船大调头慢，房地产市场探底反弹还要一两年时间。”

房地产建设的疲弱使其长产业链的相关产业亦受牵累，例如钢材水泥、机械、交通运输、煤炭等行业的需求疲软，而且这些行业的产能严重过剩，目前只是抑制了新增产能，去产能过程可能明年才会真正开始。

汪涛指出，未来中国决策层将加大对基建项目的财政和信贷支持力度、但不太可能出台新一轮强刺激。政府还将进一步放松货币政策，推进促增长的改革，扩大社保和公共产品覆盖范围。但稳增长政策的效果边际递减，不足以完全抵消下行压力。

为防范金融风险，她预计明年央行将进一步放松货币政策，今年底及2016年初可能各降息一次，一年期存款基准利率降至1%。为抵消大规模资本外流、维持宽松的流动性环境，明年决策层将再降准300个基点、并积极通过PSL（抵押补充贷款）、MLF（中期借贷便利）、SLO(短期流动性调节工具)等流动性管理工具提供流动性。

她并提到，通过收紧资本管制、继续动用外汇储备，决策层会避免人民币大幅贬值，预计2016年底人民币兑美元汇率为6.8、2017年底为7.0，对主要贸易伙伴一篮子货币保持基本稳定。

人民币兑美元周三午盘报6.3363元，按照瑞银的上述预测，人民币至明年底将贬值6.8%，至后年底则贬值9.5%。（完）