专访：瑞银逆势扩大中国业务版图 QDII放缓与管制收紧成挑战

作者 李铮

路透上海3月17日 - 尽管中国市场本土化之路难言顺畅令不少外资银行退出中国的部分业务，不过，作为亚洲最大的财富管理机构--瑞银集团(UBSG.S)积极逆势扩大中国业务版图，因其相信支撑中国经济增长的基本面依然强劲，且财富管理业务空间巨大。

瑞银亚太区总裁施许怡敏接受路透专访时坦言，尽管目前在中国的财富管理业务并未产生利润，但打造本土财富管理业务往往要历时数年，来对技术的投入和人才的培养等进行投资；同时，QIIE放缓与管制放松步伐有所放缓是瑞银中国当前面临的挑战。

“在香港和新加坡的投入也一样，都花了很多时间，但重要的是我们最终建立了业务中心。”她表示，中国财务的快速增长将为瑞银财富管理业务带来巨大的增长空间，中国银行业快速布局网络也令瑞银有必要使其在中国更为人所知。

继2014年10月北京支行开业后，瑞银中国上海分行周四正式开业，成为瑞银在亚太地区的第二个首层营业厅，以支持瑞银在中国财富管理业务的增长。

根据瑞银及普华永道发布的报告显示，未来5到10年内，亚洲亿万富豪的财富将超过美国。在全球白手起家的亿万富豪所创造的财富中，亚洲贡献了36%，首次超过欧洲。且中国富豪未来可能会随着投资的理念的成熟和稳健更多考虑到跨境、多元化的投资。

施许怡敏指出，在过去,投资者追求的主要是高收益产品，但伴随高收益的是高风险，所以在现在金融市场波动性大的环境下，更多的投资者倾向于收益稳定、低风险的产品，瑞银的产品非常多样化，但一定程度上受限于QDII额度的不足。

“需要放开的非常重要的途径是QDII，但是这个暂时被放缓，或者说没有足够的额度，希望政府释放更多的QDII额度给市场，只有这样我们才能从全球市场带来有吸引力的产品。”她认为，一旦如此，瑞银帮客户做全球性多样化的理财配置。

虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自去年3月以后，中国国家外汇管理局已连续11个月没有新批QDII额度。外管局最新数据显示，截至2月23日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度。

其中瑞银中国额度获批时间为2013年6月，额度仅为0.3亿美元，居银行业金融机构中末位。

在施许怡敏看来，外资行面临的另一大挑战是金融管制步伐的再收紧。“去年在这方面有很多举措，比如QDII2大家也有谈论，但是因为股市动荡，这些举措有所放松，如果金融自由化的脚步放慢了，这对我们来说很有挑战性，因为我们的价值就在于给国内投资者配置全球资源。”

不过，她强调，从她与中国监管层的沟通来看，有信心管制收紧只是暂时的措施，未来继续放开只时间问题。

瑞银拥有超过150年的历史，是全球以及亚太区最大的财富管理机构，其在亚太区6个国家及地区设有10个财富管理分支机构。截至2015年底，瑞银财富管理在亚太地区所管理的资产规模达2,720亿瑞士法郎。（完）