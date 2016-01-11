瑞银计划五年内将中国员工倍增 中国证券业务收入亦增一倍

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月11日 - 国际知名投行瑞银UBSG.VX首席执行官安思杰周一在上海宣布，未来五年中国员工人数将增加一倍，以扩大与中国相关的业务。而瑞银中国证券业务主管房东明透露，未来五年瑞银在中国的证券业务收入将继续扩增一倍。
安思杰在2016年瑞银大中华研讨会上表示，中国债券市场的壮大、新股发行注册制即将落实、城镇化持续推进，都将能够促进资本更有效的配置，并带动民营经济的发展。尽管短期内中国仍有一些问题需要解决，但瑞银对中国的未来长期前景充满信心。
“与中国有关的业务在我们的地区收入中占有很高的比重，并且我们认为，随着中国继续推进市场改革，扩大对外开放，这一比例还会继续上升。”他说。
瑞银中国目前拥有约600名员工，其中证券业务拥有约100名员工。
房东明透露，受益于经纪业务的快速发展，去年瑞银中国的证券业务收入同比增三成，利润增九成，员工数增长10%左右，过去五年瑞银中国的证券业务收入已实现倍增。
他介绍说，未来五年，瑞银中国的证券业务将由此前的单一支柱，即QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的佣金收入，转变为三足鼎立之势，即经纪业务、融资融券为代表的资本中介业务、衍生品业务，而瑞银中国的证券业务员工数将增加近一倍。
瑞银在中国经营财富管理、资产管理及投资银行等三大业务板块，并参股一家全牌照的合资证券公司--瑞银证券。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。