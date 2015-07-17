预计中国经济下半年增速放缓全年为6.8% 宽松政策有望加码--瑞银

路透北京7月17日 - 国际投行--瑞银（UBS）最新报告预计，考虑到房地产建设活动持续放缓，以及金融业对GDP增速拉动的减弱，下半年中国GDP同比增速或略微放缓，宽松政策则有望继续加码，年内可能再降息50个基点。

瑞银经济学家汪涛和胡志鹏报告指出，虽然预计三季度基建投资将在政策和信贷的支持下继续好转、且出口有望温和复苏，但恐怕仍难以抵消房地产建设活动持续下滑对经济的负面拖累，而且随着股市大跌，金融业对GDP增速的拉动可能也将有所减弱。

瑞银预计三季度GDP增速环比平稳、但在四季度再次回落，下半年GDP同比增速略微放缓，维持全年6.8%的GDP增速预测不变。

在政策上，瑞银认为决策层可能将继续加大对基建投资的支持力度、保证其融资，因此有可能在财政改革上继续做出让步，并保持宽松的货币信贷政策。

具体而言，决策层预计将通过商业银行和政策性银行加大对基建和公共服务投资的定向财政支持，相应地下半年PSL拨付规模预计将再扩张1万亿。此外，决策层还将通过加强各部委协调、鼓励国企和地方融资平台作为社会资本积极参与，来加快PPP项目落地。财政部可能将下发第三批1万亿的地方政府债务置换额度、加快债务置换，为银行贷款腾出更多空间。

货币政策方面，预计本轮周期还有两次、共计50基点的降息，但年内可能不超过一次，在三季度末或10月份，具体时点将取决于CPI和PPI走势。鉴于外贸顺差扩大、资本流动企稳，现阶段再次降准的迫切性不大。

如果房地产销售再次出现下滑势头（如在四季度），决策层也有可能进一步放松房地产政策，如将首套房首付比例从30%降至20%，不过瑞银认为短期内必要性不大。

在股市波动较大的背景下，资本账户开放可能会继续推进，不过步伐可能会更加谨慎，人民币加入SDR应该不会受到影响。

其它经济数据方面，鉴于大宗商品价格和房地产价格企稳，瑞银将全年CPI增速预测从1.2%上调至1.5%。但考虑到上半年大宗商品价格跌幅较大、国内工业产能依旧过剩，将全年PPI跌幅预测从3.2%调整至4%。

与此同时，虽然瑞银预计下半年外贸活动小幅回暖，但由于上半年增长弱于预期，将全年出口增速预测从5.5%下调至2.6%、进口跌幅预测从4%调整至7%，全年外贸顺差仍将创下历史新高。

中国二季度GDP维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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