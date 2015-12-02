专访：瑞银看好中国资产管理业务发展机遇 冀明年介入阳光私募

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 林琦

路透上海12月2日 - 中国资本市场对外开放正在逐步展开，国际知名银行瑞银集团UBSG.VX(UBS.N)看好中国资产管理市场的巨大机遇，正积极申请国内各类业务牌照。在其中国合资公司刚获得QDIE（合格境内投资者境外投资）资格后，瑞银又将目光瞄准尚未对外资开放的阳光私募。

瑞银资产管理中国区主席凌新源在接受路透专访时指出，中国已与美国和英国签定双边投资协定，向外资放开阳光私募业务，目前中国监管层正在制定相关监管办法。该业务瑞银已筹划数年，待相关规则公布后，就会第一时间申请。

“中国资本市场开放分为走出去和走进来，无疑明年走进来更值得期待。阳光私募已对境内资本开放，接下来就应是对外资开放了。”他说。

根据中美和中英近期分别签定的双边投资协定，允许境内设立的符合条件的外资独资和合资私募基金管理机构按规定开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务。

凌新源表示，如果阳光私募业务获批，瑞银北京子公司的市场和客户服务团队规模将会进一步扩大。

目前中国只允许外资机构在中国开展私募股权投资基金（PE）管理业务。2011年，瑞银资产管理在北京成立其第一家外商独资企业--瑞银环球资产管理（中国）有限公司。该公司为首家获得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格的外商独资企业，从事房地产、私募股权和基础设施投资。

**看好跨境投资业务**

凌新源表示，伴随着中国经济发展和居民财富不断积累，包括跨境投资在内的资产管理业务将面临巨大的机遇。在中国逐步对开放后，越来越多的中国投资者开始考虑规避风险，寻找与中国相关度不大甚至负相关的资产进行一些资产配置。

“明年开始，将有更多的跨境投资业务机会。”他指出，无论在机构和人员配备，以及产品，瑞银都已经做好准备。

作为瑞银中国的三大业务板块之一，资产管理业务被瑞银集团视为发展重心。国投瑞银基金管理公司成为瑞银在国内的资产管理平台，而瑞银亦是中国投资者境外投资管理业务的业内领先者。就资产管理业务而言，中国已成为继瑞士和美国之后，瑞银在全球第三大单一市场。

“无论是我们境内的（资产管理）业务，还是境外业务，未来都将进入一个快速发展期。”他颇为自信地表示。

除了之前获得的QFII（合格境外机构投资者）资格外，瑞银11月宣布在上海自贸区成立外商独资企业，参与合格境内有限合伙人（QDLP）项目试点，在中国成立私募基金，投资海外市场。当月国投瑞银还宣布获得QDIE资格，帮助境内居民除投资股市和债市等传统金融产品外，还可投资境外非上市公司股权、债权、对冲基金以及不动产等领域。

凌新源并透露，国投瑞银目前正在做QDIE项目的申报准备工作，瑞银已向其推荐了两个海外另类投资的产品方案。（完）