瑞银下调2015年铜价预估 因短期基本面恶化

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透墨尔本2月12日 - 瑞银集团周四在一份研究报告中称，将2015年铜价预估从此前预计的每磅2.85美元下调至2.65美元(每吨5,842美元)，原因是短期基本面恶化。
“铜的短线信号最近几个月已经恶化，暗示中国、欧洲和日本2014年下半年经济丧失动能导致需求增长疲弱，”报告称。
瑞银维持2016年铜价预估在每磅2.80美元，因2017年供应料短缺。该行并预计，2015-16年铜市将达成供需均衡。(完)
(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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