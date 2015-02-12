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国际财经 | 2015年 2月 12日 星期四 11:40 BJT

瑞银下调2015年铜价预估 因短期基本面恶化

路透墨尔本2月12日 - 瑞银集团周四在一份研究报告中称，将2015年铜价预估从此前预计的每磅2.85美元下调至2.65美元(每吨5,842美元)，原因是短期基本面恶化。

“铜的短线信号最近几个月已经恶化，暗示中国、欧洲和日本2014年下半年经济丧失动能导致需求增长疲弱，”报告称。

瑞银维持2016年铜价预估在每磅2.80美元，因2017年供应料短缺。该行并预计，2015-16年铜市将达成供需均衡。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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