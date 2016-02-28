瑞银预计2,500-3,000亿欧元计价银行贷款有违约之虞

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透纽约2月25日 - 瑞银分析师周四称，有2,500至3,000亿欧元计价的银行贷款可能在当前信贷周期违约，因在全球需求放缓情况下，能源、金属和矿业企业受到大宗商品价格重创的影响。
周二渣打(STAN.L)公布，2015年出现1989年以来年度业绩首次亏损，因不良贷款跳增。
但相较于美国银行业者，欧洲的不良贷款风险相对较低。
瑞银分析师估计，有1万亿美元的投机级债务面临较高的违约风险；其中包括包括垃圾债券、杠杆贷款、信用额度等。
本周稍早，摩根大通(JPM.N)称增加5亿美元拨备，因预期能源贷款损失。
分析师称，美国自然资源行业投机级债券违约率持续上升。
即使大宗商品价格反弹，“我们预计未来违约率也较高，”瑞银策略师Matthew Mish和Stephen Caprio在研究报告中称。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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