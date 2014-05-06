瑞银集团将发放特别股利 吸引股东换股以改善公司结构

* 换股至新控股公司者将可取得每股0.25瑞郎

* 如果达成一项资本目标，将可以分配50%的获利

* 第一季净利10.54亿瑞郎，路透调查预估为9.05亿

路透苏黎世5月6日 -瑞银集团UBSN.VX将改革公司架构，使其在面临危机时可以更加容易地分拆，依照瑞士规定为潜在亏损所提列的资金也可以因此减少，同时还可以向股东派发特别股息。

瑞银正在推动一项换股计划，把股票转换成为一家新集团控股公司的股票，其用意是可以轻易剥离陷入困境的分支，而不会危及其他部门，从而避免往日噩梦重演。该公司2008年危机时美国事业巨幅亏损，瑞士纳税人被迫伸出援手。

为了吸引股东换股，瑞银计划提供一次性的特别股利，至少是每股0.25瑞郎。瑞银预计这个交易可以在年底前完成。

瑞银在一份声明中表示，“这些已经宣布的计划不需要公司筹措额外的股本，预料也不会对公司的资本创造能力产生实质影响。”

这笔特殊款项不包括在瑞银今年向股东例行支付的股利之内，而股利的支付要取决于达成资本目标的情况。

瑞银目前非常接近于向股东支付一半的利润，如果到年底前资本比例能维持在当前水平或以上(新的全球规则下这个比例为13.2%)，且进行自身压力测试时能达成10%的比例。

增派股利是瑞银三年计划的目标，这项三年计划旨在缩减投行部门并剥离风险较高的业务，比如债券交易。

作为该计划的一部分，瑞银18个月前表示将解聘10,000名员工，以便更加专注于私人银行业务--瑞银希望这是未来主要的利润来源。

但瑞银周二淡化了裁员目标，称仍将会把支出再削减21亿瑞郎，但表示减支可能不会和2012年宣布的裁员10,000人直接联系起来。

瑞银已经剥离半数风险资产，进度快于预期，并赢得了投资者支持。

瑞银自2012年末宣布重组计划以来，股价已上涨近46%，而选择坚持投资银行业务的瑞士信贷CSGN.VX同期股价升逾36%。

这两家瑞士银行的表现均优于欧洲银行指数.SX7P，后者同期涨幅略超30%。

除创立瑞士子公司外，瑞银还将为英国业务设立资本独立的部门，并创建针对美国业务的控股公司。

瑞银的这项计划得到了瑞士监管机构FINMA的批准。瑞银除披露该计划外，还公布第一季净利成长7%至10.5亿瑞郎(12亿美元)，高于路透分析师平均预估的9.05亿瑞郎。(完)

(编译 张明钧/艾茂林/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)

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