瑞银集团将发放特别股利 吸引股东换股以改善公司结构

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 换股至新控股公司者将可取得每股0.25瑞郎
* 如果达成一项资本目标，将可以分配50%的获利
* 第一季净利10.54亿瑞郎，路透调查预估为9.05亿
路透苏黎世5月6日 -瑞银集团UBSN.VX将改革公司架构，使其在面临危机时可以更加容易地分拆，依照瑞士规定为潜在亏损所提列的资金也可以因此减少，同时还可以向股东派发特别股息。
瑞银正在推动一项换股计划，把股票转换成为一家新集团控股公司的股票，其用意是可以轻易剥离陷入困境的分支，而不会危及其他部门，从而避免往日噩梦重演。该公司2008年危机时美国事业巨幅亏损，瑞士纳税人被迫伸出援手。
为了吸引股东换股，瑞银计划提供一次性的特别股利，至少是每股0.25瑞郎。瑞银预计这个交易可以在年底前完成。
瑞银在一份声明中表示，“这些已经宣布的计划不需要公司筹措额外的股本，预料也不会对公司的资本创造能力产生实质影响。”
这笔特殊款项不包括在瑞银今年向股东例行支付的股利之内，而股利的支付要取决于达成资本目标的情况。
瑞银目前非常接近于向股东支付一半的利润，如果到年底前资本比例能维持在当前水平或以上(新的全球规则下这个比例为13.2%)，且进行自身压力测试时能达成10%的比例。
增派股利是瑞银三年计划的目标，这项三年计划旨在缩减投行部门并剥离风险较高的业务，比如债券交易。
作为该计划的一部分，瑞银18个月前表示将解聘10,000名员工，以便更加专注于私人银行业务--瑞银希望这是未来主要的利润来源。
但瑞银周二淡化了裁员目标，称仍将会把支出再削减21亿瑞郎，但表示减支可能不会和2012年宣布的裁员10,000人直接联系起来。
瑞银已经剥离半数风险资产，进度快于预期，并赢得了投资者支持。
瑞银自2012年末宣布重组计划以来，股价已上涨近46%，而选择坚持投资银行业务的瑞士信贷CSGN.VX同期股价升逾36%。
这两家瑞士银行的表现均优于欧洲银行指数.SX7P，后者同期涨幅略超30%。
除创立瑞士子公司外，瑞银还将为英国业务设立资本独立的部门，并创建针对美国业务的控股公司。
瑞银的这项计划得到了瑞士监管机构FINMA的批准。瑞银除披露该计划外，还公布第一季净利成长7%至10.5亿瑞郎(12亿美元)，高于路透分析师平均预估的9.05亿瑞郎。(完)
(编译 张明钧/艾茂林/王翔琼；审校 张涛/石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”