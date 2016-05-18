瑞银上调2016年德国、法国和西班牙经济成长预估

路透伦敦5月18日 - 瑞银集团(UBS)周三上调了对德国、法国和西班牙今年的经济成长预期，但下调了对意大利的预估。

瑞银将对德国2016年经济成长预估值从之前的1.4%上调至1.6%，称该国内需是经济成长关键驱动力。

同时将法国2016年经济成长预估值上调0.3个百分点至1.5%，并维持对该国2017年经济成长1.7%的预期不变。

该行将西班牙今年经济成长预期亦上调0.3个百分点至2.9%，并维持对该国2017成长2.2%的预估不变。

不过瑞银对意大利态度较为谨慎，该行将其对意大利2016年经济增长预期从1.2%下调至1.1%，并将其2017年增长预期从1.5%下调至1.2%。

“我们仍对欧元区2016/2017年的经济韧性保持积极看法，我们对2017年增长的预期依然高于2016年，我们假定经济刺激力度依然强劲并且2015年末、2016年初打击欧洲的一些外部不利因素将有所缓解，”瑞银称。

“但我们还是要提醒不要想当然地认为2017年增长比2016年强劲。在德国，与难民涌入相关的财政刺激措施力度2017年可能会有所减轻。油价下跌的积极影响可能会随着时间推移而淡化。”(完)