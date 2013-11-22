瑞银与欧盟达成Libor操纵案豁免协议--WSJ

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透11月22日 -华尔街日报引述知情人士报导称，瑞银集团UBSN.VX已与欧盟有关当局达成豁免协议，该行在遭控操纵关键利率问题上将可免遭更多处罚。
华尔街日报报导，根据该协议，瑞银是因为配合调查机构并提供关于其他银行的信息才被豁免。
据该报表示，瑞银获得的豁免与伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案有关。
迄今为止，美国、英国和其他地方的相关当局针对利率操纵案，已向瑞银、苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)、荷兰合作银行RABO.UL和券商毅联汇业(ICAP)IAP.L处以37亿美元的罚款。
Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)是数以百兆计美元资产的定价基准，范围从抵押贷款到衍生品等资产。(完)
(编译 王翔琼；审校 李婷仪)
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