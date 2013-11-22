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国际财经 | 2013年 11月 22日 星期五 15:33 BJT

瑞银与欧盟达成Libor操纵案豁免协议--WSJ

路透11月22日 -华尔街日报引述知情人士报导称，瑞银集团UBSN.VX已与欧盟有关当局达成豁免协议，该行在遭控操纵关键利率问题上将可免遭更多处罚。

华尔街日报报导，根据该协议，瑞银是因为配合调查机构并提供关于其他银行的信息才被豁免。

据该报表示，瑞银获得的豁免与伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案有关。

迄今为止，美国、英国和其他地方的相关当局针对利率操纵案，已向瑞银、苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)、荷兰合作银行RABO.UL和券商毅联汇业(ICAP)IAP.L处以37亿美元的罚款。

Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)是数以百兆计美元资产的定价基准，范围从抵押贷款到衍生品等资产。(完)

(编译 王翔琼；审校 李婷仪)

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