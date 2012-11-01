《热点透视》瑞银退出固定收益业务 或令竞争对手短暂受益

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 许娜

路透伦敦10月30日电---股东似乎认为瑞银UBSN.VX退出固定收益交易业务将提高该行的盈利能力.这种想法或许终将被证明是对的.但现在,此举最大的受益者却是瑞银的竞争对手,他们正从中不劳而获.

瑞银管理层认为,旗下固定收益业务的部分项目回报肯定会继续低於资金成本.不过不管瑞银自身有什麽问题,固定收益投入回报不成正比的问题其实普遍存在於整个行业,而非瑞银独有.

倘若整体资本规模下降,那麽银行缩窄利差以吸引客户的动力就会减弱,提高薪酬以吸引人才的意愿也会下降.现在,多谢瑞银,整体资本规模很快就将减少.市场供应能力下降无疑将令瑞银过去的竞争对手们日子好过些.

从公平的原则来说,那些留在固定收益领域的银行应该补偿瑞银,因为後者为使该行业更有利可图而独吞苦果.如果投资银行业是一个卡特尔式的垄断集团,那麽其它每个成员都该削减一点业务,或者对瑞银做出的巨大牺牲予以补偿.这样的话,做出收缩业务的决定就会更容易些.从短期来看,客户或许会不满此类垄断举动带来价格上涨.但从长期来说,如果获利一直不足,势必会导致投资不足,服务恶劣和不计後果的举动.

但是,法律禁止任何不利於竞争的补偿协议,因此整个行业必须等待最弱的参与者被淘汰.等待时间可能会很长.产能过剩和盈利能力不尽人意已困扰欧洲汽车业至少10个年头,而这种局面还远不会结束.

瑞银的举动表明,投资银行业改变自身格局的速度会更快.该行业目前面临沉重压力,不仅监管部门要求其降低风险,而且投资者也要求其提高回报.但是,倘若改革的成本能被分摊,那麽进程将变得更快.竞争对手无法补偿瑞银迈出令人瞩目的第一步所付出的代价,但它们还可以做接下来该做的事情:追随瑞银的行动.(完)

--译文审校 程琳

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