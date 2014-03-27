瑞银四位交易员因外汇市场操纵案调查而停职

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透纽约/伦敦3月26日 -彭博周三报导称，在对外汇市场受主要交易员合谋操纵展开调查后，瑞银UBSN.VX又将四位交易员暂时停职。
根据报导，这四位交易员中有一位是在纽约工作的新兴市场交易员OnurSert。报导并未说出其他三位的名字，但称在新加坡和瑞士工作。
瑞银在伦敦的发言人士不愿置评。
美国、英国、瑞士、德国和新加坡当局均对每日规模5.3万亿美元的全球外汇市场合谋操纵指控展开调查。
自从开始调查以来，全球几家大型银行已有超过20位交易员离职、停职或遭到解雇。英国监管机构曾表示，外汇市场的调查可能比Libor利率操纵丑闻还大。(完)
(编译 戴素萍 审校 高琦)
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