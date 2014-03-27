瑞银四位交易员因外汇市场操纵案调查而停职

路透纽约/伦敦3月26日 -彭博周三报导称，在对外汇市场受主要交易员合谋操纵展开调查后，瑞银UBSN.VX又将四位交易员暂时停职。

根据报导，这四位交易员中有一位是在纽约工作的新兴市场交易员OnurSert。报导并未说出其他三位的名字，但称在新加坡和瑞士工作。

瑞银在伦敦的发言人士不愿置评。

美国、英国、瑞士、德国和新加坡当局均对每日规模5.3万亿美元的全球外汇市场合谋操纵指控展开调查。

自从开始调查以来，全球几家大型银行已有超过20位交易员离职、停职或遭到解雇。英国监管机构曾表示，外汇市场的调查可能比Libor利率操纵丑闻还大。(完)

(编译 戴素萍 审校 高琦)

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