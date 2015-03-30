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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 10:58 BJT

欧洲个股：法国当局调查瑞银旗下分支，要求支付4,000万欧元保证金

路透苏黎世3月27日 - 瑞银 周五表示，旗下法国分支正在接受法国当局的调查，并被要求支付4,000万欧元保证金。这表明长久以来对该行涉嫌帮助客户避税调查升级。

瑞银表示，将对此决定发起申诉。

“全力配合调查三年后，我们认为在这方面并没有任何犯罪行为，”瑞银在电邮声明中称。

“要求我们交付保证金让我们大感意外，我们认为这是种惩罚。”(完) (编译 许娜 审校 高琦)
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