瑞银称若英国退欧 会将富时100指数年底预期点位下调6%

瑞信股票策略师称，如果退欧发生，他们会将该股指年底目标点位从6,600点调低至6,200点，也就是下调6%左右。

富时100指数周二收高0.4%至6,226.55点。

策略师们表示，会将标普500指数年底目标位从2,150点下调至2,000点，把欧元区股市指标股指Euro Stoxx 50指数目标位从3,350点下调至2,950点。

赌盘赔率显示英国更有可能留在欧盟，这帮助本周市场复苏。不过民调显示两方阵营实力仍在伯仲之间。(完)