瑞银称若英国退欧 会将富时100指数年底预期点位下调6%

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月22日 - 瑞士信贷称，如果英国本周公投选择退出欧盟，该行会将英国指标股指富时100指数.FTSE的年末预期目标点位下调6%。
瑞信股票策略师称，如果退欧发生，他们会将该股指年底目标点位从6,600点调低至6,200点，也就是下调6%左右。
富时100指数周二收高0.4%至6,226.55点。
策略师们表示，会将标普500指数年底目标位从2,150点下调至2,000点，把欧元区股市指标股指Euro Stoxx 50指数目标位从3,350点下调至2,950点。
赌盘赔率显示英国更有可能留在欧盟，这帮助本周市场复苏。不过民调显示两方阵营实力仍在伯仲之间。(完)
(编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。