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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:03 BJT

瑞银德国分支因涉嫌税务欺诈正接受调查--报道

德国《斯图加特新闻报》周四引述曼海姆检察官办公室发言人报道称，瑞银集团德国分支正在接受当地检察人员的调查，因涉嫌协助和教唆纳税欺诈。报道称，资金通过瑞银德国分支的一个内部清算账户被非法转移至瑞士。瑞银发言人周三晚间称该行正“与当局进行合作”。路透

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