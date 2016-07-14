瑞银2015年继续稳坐全球最大私人银行宝座--研究

路透苏黎世7月14日 - 财富管理研究机构Scorpio Partnership周四公布的一项研究显示，去年瑞银集团(UBS)(UBSG.S)继续稳坐全球最大私人银行的宝座。

瑞银2015年以17,375亿美元的资产管理规模继续居于榜首，比取代摩根士丹利(MS.N)成为第二名的美银美林(BAC.N)高出近3,000亿美元。

瑞银为瑞士最大的银行，2015年管理资产减少1%，而美银美林和摩根士丹利分别下降2%和2.8%。

此项研究发现，受到新兴市场增长放缓、市场波动加剧以及客户犹豫不决的影响，去年整体私人银行业资产管理规模下滑1%。

衡量财富管理未来收益的指标--新增资金净额整体下降6.9%。该指标波动较大，但很重要。

对于其中排名前25的银行而言，资产管理规模下降幅度较大，即便他们的新增资金净额增长了三分之一。

“最终，市场领先者积极侧重于改善自身运营模式的成本效益上，以便尽量平稳地经受住风暴，”Scorpio管理合伙人Sebastian Dovey称。(完)