瑞士监管部门发现瑞银集团试图操纵黄金指标价格

路透伦敦11月12日 - 瑞士金融监管当局周三称，在对瑞银集团UBSN.VX交易进行跨市场调查时，发现其“明显试图”操纵贵金属指标价格。

几天前贵金属行业甫决定采用自动化程序确定黄金参考价格，停用近百年历史的“定盘价”。

2012年操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻爆发后，黄金定盘价以及其他贵金属指标面临越来越多的监管审查。后来又揭露出全球汇市存在类似行为。

监管部门周三因操纵汇率对六家大型银行处以总额43亿美元的罚款，其中FINMA对瑞士最大的银行--瑞银集团罚款1.34亿瑞郎(1.39亿美元)。

FINMA主管Mark Branson称，调查显示瑞银集团的问题不仅限于外汇交易。“贵金属交易行为与外汇交易类似，”他在一次与记者的电话会议上称。

他称，瑞银集团联合管理贵金属和外汇交易，发现类似的行为也不意外。“但我们也看到明显有操纵贵金属市场定盘价的意向，”Branson称，他之前曾在瑞银集团任职。

FINMA在报告中表示，发现瑞银多次针对白银定盘“抢先交易”，也就是依据客户尚未获得的信息进行交易。白银每日定盘目前已经取消。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)和汤森路透在7月被指定成为新的白银指标电子竞价的运作方，取代原先的白银定盘。

监管机构今年还以黄金交易方面的疏失为由开出一些罚单。巴克莱在5月被罚款2,600万英镑(4,380万美元)，因其内部控制机制失灵，未能阻止一名交易员操纵黄金定盘价。

**定盘价的诚信问题**

在今年以前，黄金定盘价是由五家银行在每天两次的电话会议上确定的，不过瑞银并不在其中。

尽管瑞银遭到指控，但黄金市场参与方称，他们对该行的诚信有信心。“单凭瑞银一家很难对定盘价造成多大影响，”一名人士称。“这不是定盘价本身的问题，而是交易员下单的文化与监管的问题。”

德意志银行(DBKGn.DE)在1月时称，打算出售在黄金定盘小组中的席位，但未能找到买家，自此仅有四家银行参与黄金定盘过程。

熟悉情况的消息人士后来在6月指出，除了德国金融监管机构Bafin展开的调查之外，德银自己也在调查围绕伦敦黄金每日定盘的交易情况。

Bafin和德银周三均不愿置评。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳)

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