瑞银下调2015年金价预估 但维持未来价格预期不变

路透1月15日 - 瑞银周四下调2015年贵金属价格预估，将2015年黄金价格预估从每盎司1,200美元下调至1,190美元，但维持未来几年的价格预估不变。

瑞银下调2015年起三年内平均银价预估，因投资者对白银的信心低于预期。瑞银将2015年银价预估从每盎司18.4美元下调至18.2美元。

瑞银还将2015铂金价格预估从每盎司1,500美元调降至1,400美元，并将钯金价格预估从每盎司925美元调降至900美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。