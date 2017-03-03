中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信

路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油(0883.HK)于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。

中海油的合营伙伴埃克森美孚(XOM.N)此前在分析师会议上提及，上游业务的长期增长动力来自圭亚那特大发现Liza，预计首期项目将于2020年投产，初期产量每日10-12万桶。待第二期项目投产后，产量将增至每日30万桶。

中海油在该油田的应占权益为25%。

瑞信分析师Horace Tse在报告中指出，埃克森美孚目标今年作出最终投资决定，意味着首期项目将进入开发阶段，因此预计最快于今年底，中海油便可把有关的14亿桶资源量以证实储量的形式入帐。

而该行估计，届时中海油的证实储量将增加1.75亿桶或8%。

该行认为，中海油本月稍后发布的2016年度全年业绩，将凸显出公司的高效成本控制以及储量替代率回升情况，相信可令投资者重拾信心。

瑞信维持中海油的投资评级为“优于大市”，目标价每股13港元，较现价有逾四成上升空间。

中海油周五早盘收跌0.76%，报9.1港元。（完）