中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油(0883.HK)于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
中海油的合营伙伴埃克森美孚(XOM.N)此前在分析师会议上提及，上游业务的长期增长动力来自圭亚那特大发现Liza，预计首期项目将于2020年投产，初期产量每日10-12万桶。待第二期项目投产后，产量将增至每日30万桶。
中海油在该油田的应占权益为25%。
瑞信分析师Horace Tse在报告中指出，埃克森美孚目标今年作出最终投资决定，意味着首期项目将进入开发阶段，因此预计最快于今年底，中海油便可把有关的14亿桶资源量以证实储量的形式入帐。
而该行估计，届时中海油的证实储量将增加1.75亿桶或8%。
该行认为，中海油本月稍后发布的2016年度全年业绩，将凸显出公司的高效成本控制以及储量替代率回升情况，相信可令投资者重拾信心。
瑞信维持中海油的投资评级为“优于大市”，目标价每股13港元，较现价有逾四成上升空间。
中海油周五早盘收跌0.76%，报9.1港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。