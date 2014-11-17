沪港通远不是终点 2015年看好消费等5个关键投资主题--瑞银

路透北京11月17日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，沪港通作为国内资本市场开放的重要一步远不是终点。未来将迫使国际大型公募基金更加关注A股国际化的进程，国际资金将会持续流入A股市场，利好于一些相对估值较低的优质蓝筹和稀缺个股。

瑞银证券中国证券研究副主管、首席策略分析师陈李在报告中称，2015年看好的5个关键投资主题包括：负债率较高的地产、电力板块；最有可能列入MSCI指数的大型蓝筹股；医药、可选消费板块；电气设备/通信/机械设备/轻工制造的个股；铁路设备/电信设备/能源设备/汽车配件等板块。

以下为瑞银证券报告的要点摘录：

今日，沪港通正式开通,资本利得税确认减免 沪港通今日正式开通，有望给A股带来有限正面影响。上周五（11月14日），证监会与财政部和国家税务总局共同明确，沪港通投资将在3年内（截止2017年11月16日）暂免征收个人所得税，QFII和RQFII也将从今天（11月17日起）暂免征收企业所得税（来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得）。我们认为，这些举措都将进一步鼓励海外资金进入A股， 利好于一些相对估值较低的优质蓝筹，稀缺的股票。

沪港通作为国内资本市场开放的重要一步，但远不是终点 我们认为沪港通作为国内资本市场开放的重要一步，但远不是终点。一些重要指数公司，比如MSCI，将在明年再次讨论是否将A股纳入国际指数。我们测算符合加入未来MSCI指数的上海A股个数就达到360只之多（在沪港通股票池中），在数量上已远远大于港股在MSCI China指数中的数目（139只）。可以预计，如果A股纳入国际指数，虽然初期其所占权重也有限，但考虑到人民币有可能在2020年底前实现自由兑换， 6-8年后，A股将按照国际通行的法则纳入国际性指数，而不会给予明显折扣，A股有望主导一系列国际化指数中的“中国样本”。我们认为，未来的这些重大变化，迫使国际大型公募基金更加关注A股国际化的进程，国际资金将会持续流入A股市场。

投资A股“新常态”，2015年的5个关键主题 2012-14年的行业表现，我们能够清楚看到市场对于“新常态”经济的理解：“买转型，卖周期”。我们预计 “新常态”投资将延续到明年。2015年，我们看好的5个关键投资主题包括：1）货币环境继续放松，社会融资成本持续下降，负债率较高的地产/电力有望最受益；2）海外资金持续涌入。最有可能列入MSCI指数的大型蓝筹股可能受到持续追捧。相比香港市场，质量更好选择更多的医药、可选消费或是海外资金关注焦点；3）国企改革全面启动后，建议关注电气设备/通信/机械设备/轻工制造的个股；4）中国版“马歇尔计划”预计将有助于推动具有国际竞争力产业扩大出口，如铁路设备/电信设备/能源设备/汽车配件等，但可能无助于消化过剩的投资性产能， 对建材/港口/建筑帮助有限。5）通缩可能继续，一般消费或持续低迷。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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