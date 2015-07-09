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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 09:03 BJT

瑞银调降2015年铂金与钯金价格预估

路透7月8日 - 瑞银集团表示，将2015年铂金(白金)均价预估降为每盎司1,160美元，此前预期为1,280美元；对钯金的价格预估为每盎司770美元，低于先前预计的850美元。

瑞银还表示，将长期铂金价格的预估从每盎司1,900美元调降至1,600美元，钯金长期价格预期维持在900美元不变。(完)

(编译 徐文焰；审校 许娜)

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