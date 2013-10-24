瑞银涉嫌信息披露违规被调查

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透苏黎世10月24日 - 瑞士证券交易所周四称，已开始对瑞银集团(UBS)UBSN.VX展开调查，以查明瑞银去年是否在发布一桩重大重组的消息时，以及处理伦敦银行间拆放款利率(Libor)相关理赔时违规。
此次调查将由瑞士证交所的监管机构SIX Exchange Regulation进行。瑞士证交所称，尚不清楚调查需要多少时间，在调查期间将不再发布更多消息。
瑞银否认指控并表示，“这一调查毫无根据。”瑞银还称，该公司严肃对待披露责任，遵守所有法规要求，并秉持自己对披露质量和及时性的标准。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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