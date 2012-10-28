瑞银或在全行裁员多达1万人--消息

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透纽约10月26日电---一名知情人士周五称,瑞士最大银行瑞银集团UBSN.VX料将裁员多达1万人,占员工总数16%,因营收下滑而资本要求提高.
这将是银行业历史上规模最大的裁员之一,料将涵盖瑞银全球各地的部门,其中一大部分是在该行遭受重创的交易和投资银行部门.
消息人士称,瑞银或将在10月30日公布第三季财报时宣布上述裁员细节.该行共有员工6万多人.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。