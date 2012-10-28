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国际财经 | 2012年 10月 29日 星期一 07:26 BJT

瑞银或在全行裁员多达1万人--消息

路透纽约10月26日电---一名知情人士周五称,瑞士最大银行瑞银集团UBSN.VX料将裁员多达1万人,占员工总数16%,因营收下滑而资本要求提高.

这将是银行业历史上规模最大的裁员之一,料将涵盖瑞银全球各地的部门,其中一大部分是在该行遭受重创的交易和投资银行部门.

消息人士称,瑞银或将在10月30日公布第三季财报时宣布上述裁员细节.该行共有员工6万多人.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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