瑞银将在未来几周裁减约300个欧洲投行职位--消息人士

路透伦敦3月16日 - 两名熟悉情况的消息人士对路透称，瑞银集团(UBSG.S)计划在未来几周内，裁减约6%的欧洲投资银行职位。

瑞银集团打算在前美林交易员Andrea Orcel领导下的欧洲投行部门裁减300名左右的前台与后台员工，目前该部门的总人数估计有5,000人。

在此之前，瑞银于2月在投行部门实施全面的薪资冻结，因为欧洲银行业者纷纷努力降低成本以提高获利能力。

瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)周三表示，2016年的市场环境仍具挑战性。

“鉴于某些监管方面还不确定，一些我们目前认为是暂时性的成本有可能不会完全消失，”埃尔莫提在伦敦一个金融会议上称。

瑞银驻伦敦的发言人拒绝置评。

据该行网站，截至2014年底，瑞银全球投行部门员工总数为11,794人。(完)