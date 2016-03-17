瑞银将在未来几周裁减约300个欧洲投行职位--消息人士

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透伦敦3月16日 - 两名熟悉情况的消息人士对路透称，瑞银集团(UBSG.S)计划在未来几周内，裁减约6%的欧洲投资银行职位。
瑞银集团打算在前美林交易员Andrea Orcel领导下的欧洲投行部门裁减300名左右的前台与后台员工，目前该部门的总人数估计有5,000人。
在此之前，瑞银于2月在投行部门实施全面的薪资冻结，因为欧洲银行业者纷纷努力降低成本以提高获利能力。
瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)周三表示，2016年的市场环境仍具挑战性。
“鉴于某些监管方面还不确定，一些我们目前认为是暂时性的成本有可能不会完全消失，”埃尔莫提在伦敦一个金融会议上称。
瑞银驻伦敦的发言人拒绝置评。
据该行网站，截至2014年底，瑞银全球投行部门员工总数为11,794人。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透伦敦1月19日 - 周四公布的调查显示，监管打击并未能阻止并购交易消息在正式公布前泄露，表明未经授权披露信息所带来的潜在好处大于风险。