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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 10:23 BJT

消息人士称瑞银或裁员多达1万人

一名知情人士周五称，瑞士最大银行瑞银集团料将裁员多达1万人，占员工总数16%，这将是银行业历史上规模最大的裁员之一，料将涵盖瑞银全球各地的部门，其中一大部分是在该行遭受重创的交易和投资银行部门。路透

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