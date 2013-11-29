独家：瑞银私人银行业务裁员 涉及亚非等新兴市场

路透苏黎世/迪拜11月28日 -据三位消息人士透露，瑞银UBSN.VX正在缩减为部分新兴市场国家富人提供服务的顾问和投资银行团队，旨在减少与其他部门的重叠。

而在一年前，瑞银集团执行长埃尔莫提(SergioErmotti)曾表示，该集团将裁员1万人，并指出最终获利将几乎都来自满足富人金融需求的私人银行部门。

此后，瑞银已经裁减超过3,000个岗位，其中大多数来自证券部门。在瑞银这样的私人银行，这样的裁员要复杂得多。私人银行与客户的关系往往经过数代人的苦心经营，个性化的服务也受到高度重视。

被裁减的私人银行业务--CorporateAdvisory Group(CAG)，主要为投资资产在2,500万美元以上的个人和企业提供并购和首次公开发行(IPO)服务、金融期权以及结构性股权产品。

消息人士称，涉及重组的CAG业务主要在中东、非洲、土耳其和亚洲等新兴市场，但未提供本次裁员的具体数字。

“(CAG)与正常的投行业务存在重叠部分，不知道在那些已有不错投行人士做交易的地区，CAG部门的员工都在干些什么，”一名消息人士说。

瑞银投资产品与服务部门的员工数量仍接近2,000人。该部门由前投资银行家WilliamKennedy领导，主要业务是向富有的私人客户出售投行类产品。

作为CAG重组计划的一部分，该部门迪拜办公室的多数员工将离开。消息人士称，瑞银正与资深海湾阿拉伯地区银行家AlbertMomdjian商谈离职事宜。Momdjian在2011年被瑞银从法国农业信贷银行(CAGR.PA)挖角，负责瑞银在中东和非洲的超高净值客户与企业咨询集团。

瑞银不愿置评。Momdjian亦拒绝发表评论。

“这只是一次普通的降低成本行动，因为他们希望改善获利能力，特别是在超高净值业务领域，”Mediobanca分析师ChrisWheeler说。

(编译 李春喜/徐文焰；; 审校 屈桂娟)

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