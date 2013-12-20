瑞银位居2013年亚太股权资本市场承销排行榜榜首

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透香港12月20日 -汤森路透数据初步显示，在2013年亚太地区除日本外股权资本市场(ECM)承销排行榜中，瑞银UBSN.VX独占鳌头。整体行业交易金额连续第三年下滑，较2012年下降5%至1,639亿美元。
来自首次公开招股(IPO)的收益增长2.3%至406亿美元，因澳洲、新西兰和香港IPO热潮，抵消了马来西亚、韩国市场的疲势，以及中国大陆暂停IPO的影响。
以下为2013年该地区10大ECM承销商排行榜，以及估算的承销费用排名。
银行 交易金额 较2012年变动% 2013排名 2012排名
(百万美元)
瑞银 18,412 14.1 1 1
高盛 16,169 15.0 2 2
瑞士信贷 7,421 12.4 3 8
摩根士丹利 7,308 -34.3 4 4
摩根大通 6,802 -26.6 5 5
德意志银行 6,156 -24.7 6 6
花旗 5,443 -58.4 7 3
麦格理 5,339 109.3 8 15
中金公司(CICC) 4,267 57.6 9 14
美银美林 3,963 -44.0 10 7
数据来源：汤森路透
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银行 2013年ECM承销费用 较2012年变动%
(百万美元)
瑞银 220.9 27.3
高盛 173.8 96.5
摩根大通 150.3 25.6
瑞士信贷 139.9 53.5
摩根士丹利 121.3 62.7
麦格理 120.2 66.7
中国中信集团 108.7 -39.4
德意志银行 97.9 5.3
中金公司 86.7 34.7
花旗集团 85.1 -13.4
数据来源：汤森路透/Freeman Consulting (完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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