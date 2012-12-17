欧洲个股: 瑞银面临Libor操纵案16亿美元和解罚金--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透苏黎世12月14日 - 据瑞士报纸Tages-Anzeiger报导,为和解伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案,瑞银集团 面临15亿瑞郎(16.3亿美元)的罚款.
该报援引未具名消息人士的话称,瑞银将承认2005-2010年间在全球有36位交易员操纵了日圆Libor.瑞银一位发言人拒绝置评.
熟悉情况的消息人士周五告诉路透,瑞银可能达成超过10亿美元的和解金,并承认旗下日本部门的违法行为.瑞银日本部门有一位交易员操纵了日圆Libor和欧洲日圆合约.
消息人士称,瑞银已有25-30人因利率操纵事件离职.该行原以为,配合调查能让监管机构减轻处罚,但预期中的和解金额令其意外.
15亿瑞郎将是瑞银历史上支付的最高和解金.该行目前仍在从伦敦交易员阿多博利(Kweku Adoboli)造成的23亿美元损失中恢复元气,该案令瑞银上月被罚款3,000万英镑(4,836万美元).
瑞银若交付罚金,将成为因Libor操纵丑闻而受罚的第二家大型银行.英国巴克莱 6月支付了4.5亿美元罚款.
Tages-Anzeiger称,这笔罚金再加上万人裁员计划所带来的5亿瑞郎重组费用,将可能令瑞银第四季录得亏损.瑞银该裁员计划源自关闭旗下的固定收益业务.
瑞银此前已表示,整顿投行业务的相关成本将造成第四季和全年亏损.该行第三季录得21.72亿瑞郎净亏损.其全年业绩定于2月5日公布.
承认针对旗下日本部门的指控,将可使瑞银避免从集团层面承认此类行为.后一种做法对瑞银将是致命打击,因可能导致其失去银行业牌照.(完)
(编译 洪曦; 审校 隋芬)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。