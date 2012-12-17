欧洲个股: 瑞银面临Libor操纵案16亿美元和解罚金--报载

路透苏黎世12月14日 - 据瑞士报纸Tages-Anzeiger报导,为和解伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案,瑞银集团 面临15亿瑞郎(16.3亿美元)的罚款.

该报援引未具名消息人士的话称,瑞银将承认2005-2010年间在全球有36位交易员操纵了日圆Libor.瑞银一位发言人拒绝置评.

熟悉情况的消息人士周五告诉路透,瑞银可能达成超过10亿美元的和解金,并承认旗下日本部门的违法行为.瑞银日本部门有一位交易员操纵了日圆Libor和欧洲日圆合约.

消息人士称,瑞银已有25-30人因利率操纵事件离职.该行原以为,配合调查能让监管机构减轻处罚,但预期中的和解金额令其意外.

15亿瑞郎将是瑞银历史上支付的最高和解金.该行目前仍在从伦敦交易员阿多博利(Kweku Adoboli)造成的23亿美元损失中恢复元气,该案令瑞银上月被罚款3,000万英镑(4,836万美元).

瑞银若交付罚金,将成为因Libor操纵丑闻而受罚的第二家大型银行.英国巴克莱 6月支付了4.5亿美元罚款.

Tages-Anzeiger称,这笔罚金再加上万人裁员计划所带来的5亿瑞郎重组费用,将可能令瑞银第四季录得亏损.瑞银该裁员计划源自关闭旗下的固定收益业务.

瑞银此前已表示,整顿投行业务的相关成本将造成第四季和全年亏损.该行第三季录得21.72亿瑞郎净亏损.其全年业绩定于2月5日公布.

承认针对旗下日本部门的指控,将可使瑞银避免从集团层面承认此类行为.后一种做法对瑞银将是致命打击,因可能导致其失去银行业牌照.(完)