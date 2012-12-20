瑞银同意为LIBOR操纵案支付罚金 两名前交易员被指控

路透苏黎世/纽约12月19日 - 美国检控方于周三指控两名瑞银UBSN.VX前交易员长期参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和其他基准利率.他们是这宗国际丑闻中最先受到刑事指控的个人.

周三早些时候,瑞银承认其有欺诈和贿赂行为,意图操纵利率,并同意向美国、英国及瑞士的监管机构支付15亿美元罚金.

受到起诉的这两位交易员是Tom Hayes和Roger Darin,有关当局对超过12家银行设定Libor和相关利率水准的行为进行全面调查后,提出对他们的指控.

对瑞银的15亿美元罚款是有史以来针对一家银行开出的第二大金额罚单,仅次于英国汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)在上周同意支付的19.2亿美元,汇控希望了结在美国的一桩有关贩毒集团洗钱案的调查.

此外,瑞银的日本分支还承认美方对其涉嫌操纵基准利率的指控,其中包括操纵日圆Libor.

监管机构对瑞银操纵利率的指控有许多是发生在日本分支,其雇员希望从与利率挂钩的衍生品交易中牟利.

瑞银是第二家同美国与英国当局达成和解的大型国际银行,预期接下来数月中还将有其他和解达成.今年6月,巴克莱银行(BARC.L)同意支付4.53亿美元罚金以了结对其雇员企图操纵Libor的指控.

"我们对自己不恰当且不道德的行为深表愧疚.再多的利润也不能比瑞银自身的名誉更重要,"瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)表示.

瑞银将向美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)支付12亿美元罚金,向英国金融服务监管局(FSA)支付1.6亿英镑,并从预估利润中提列5,900万瑞郎支付给瑞士监管机构Finma.(完)

(编译 王湄 审校 郑茵)

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