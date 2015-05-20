瑞银和解汇市操纵调查 将交5.45亿美元罚款并承认操纵

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透苏黎世5月20日 - 瑞银集团(UBS)UBSG.VX周三称，已和解美国当局就操纵汇市发起的调查，同意支付5.45亿美元罚款，并对另外一项通信欺诈指控认罪。
全球最大银行中的五家周三预计将被处以总计逾50亿美元的罚款，并面临刑事指控，这是他们与英美当局就汇市操纵问题达成和解的结果。瑞银披露的上述信息也在和解协议之内。
瑞银称，和解内容包括对指其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控认罪。
“我行少数员工的行为是不可接受的，我们已采取了合适的惩戒措施，”瑞银董事长韦伯和执行长埃尔莫提周三在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。