全球金融:瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

路透苏黎世12月19日 - 瑞银集团 表示,将支付14亿瑞郎(15.3亿美元),并承认其日本分支的不当行为,以了结有关该公司交易员操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆利率期货合约的调查.该调查牵涉面很广,且有多个监管当局参与其中.