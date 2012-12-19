全球金融:瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透苏黎世12月19日 - 瑞银集团 表示,将支付14亿瑞郎(15.3亿美元),并承认其日本分支的不当行为,以了结有关该公司交易员操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆利率期货合约的调查.该调查牵涉面很广,且有多个监管当局参与其中.
这是有史以来针对一家银行所作出的规模第二大的处罚,此前英国汇丰控股(HSBC) 在上周同意支付19.2亿美元,以了结在美国的一桩针对贩毒集团洗钱案的调查.(完) (编译 丁琦; 审校 程琳)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)