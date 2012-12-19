更新版 1-全球金融:瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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FSA表示至少有45人涉案.
巴克莱6月时承认操纵Libor,引发一场风暴,公司董事长与执行长被迫离职.
Libor用于为全球规模数兆(万亿)美元的贷款做定价标准,范围涵盖家庭贷款、信用卡到复杂的金融衍生品.
即使对Libor只有些微的调整,银行也能因此获利数百万美元.但一家银行在获益1美元的同时,意味着身为交易对手方的另一家银行、对冲基金或其他投资者也将损失同等数额,加大了产生大量民事诉讼的风险.
尽管自2011年以来瑞银就配合执法机构的调查,但仍遭受巨额罚款.瑞银表示,收到了一些监管机构发出的有条件豁免.
瑞银过去18个月来步履维艰,先因交易员交易失当而损失23亿美元,再逢管理层剧变,以及裁员数千人.(完)
(编译 洪曦; 审校 沈以文)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。