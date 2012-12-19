更新版 1-全球金融:瑞银同意支付15亿美元以了结Libor操纵案

FSA表示至少有45人涉案.

巴克莱6月时承认操纵Libor,引发一场风暴,公司董事长与执行长被迫离职.

Libor用于为全球规模数兆(万亿)美元的贷款做定价标准,范围涵盖家庭贷款、信用卡到复杂的金融衍生品.

即使对Libor只有些微的调整,银行也能因此获利数百万美元.但一家银行在获益1美元的同时,意味着身为交易对手方的另一家银行、对冲基金或其他投资者也将损失同等数额,加大了产生大量民事诉讼的风险.

尽管自2011年以来瑞银就配合执法机构的调查,但仍遭受巨额罚款.瑞银表示,收到了一些监管机构发出的有条件豁免.

瑞银过去18个月来步履维艰,先因交易员交易失当而损失23亿美元,再逢管理层剧变,以及裁员数千人.(完)