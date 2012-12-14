瑞银为和解被控操纵LIBOR一案或将受罚10亿美元--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透伦敦12月13日 - 一名知情人士周四表示,瑞银UBSN.VX下周或将面临约10亿美元罚金,以就被控操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)一案达成和解.
瑞银可能面临的这个罚款金额,是美英监管部门6月对巴克莱(BARC.L)处以4.5亿美元罚金的两倍多,也将是本周美国监管部门对欧洲大银行开出的第三份巨额罚单.
"在全球达成和解需支付约10亿美元,"此消息人士称,"预计最早将在下周初--周一或周二达成和解."
瑞银拒绝就此置评.英国金融服务监管局(FSA)、 美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)也都拒绝置评.
在遭受"流氓交易员"造成的23亿美元损失、管理层动荡及裁员数千名后的18个月,瑞银的日子并不好过,这笔罚金无疑是雪上加霜.
"我不确定瑞银的声誉又将因此受到多少影响,"Mediobanca分析师Chris Wheeler称,"他们正在慢慢重建信誉,但当人们看到这样一条新闻时,对财富管理业务可没什么帮助."(完)
(编译 许娜; 审校 程琳)
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