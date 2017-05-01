瑞银称英国必须采取更多行动以便在退欧之后留住银行

路透苏黎世4月28日 - 瑞银集团(UBS)(UBSG.S)主管批评英国政府，称其未能鼓励银行业者在英国退欧之后留守伦敦。他并预测许多银行将很快启动业务外迁计划。瑞银为欧洲领先金融集团之一。

“英国目前没有采取真正有益的行动，试图帮助(银行)产业留在伦敦并在伦敦开展业务，”瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)周五对记者表示。

“我真的认为人们可能被迫触发应变计划，”这家瑞士最大银行的执行长表示。

埃尔莫提的言论凸显英国退欧对于英国经济支柱之一的银行业的潜在冲击。退欧之后，设在伦敦的银行业者可能无法在欧盟自由销售金融服务，并引发银行大批撤离伦敦。

德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)一名高阶主管本周表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。

瑞银在伦敦大约有5,000名雇员。埃尔莫提表示，瑞银将在未来数月决定是否重新安置这些员工，以及将会安置在何处。

“我们(关于英国退欧的)决策时间仍然...可能是在今年夏末或秋初，以便我们能够开始采取具体措施做好准备，”他说。

埃尔莫提表示，他正在考虑在欧洲寻找代替伦敦的地点，包括法兰克福和西班牙，瑞银在此已经设有据点。瑞银总部在苏黎世，在欧盟以外。(完)