瑞银调降2014年金银均价预期

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透12月2日 - 瑞银投资研究(UBS Investment Research)周一调降2014年黄金均价预估，称在全球经济前景乐观且预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的背景下，黄金不太可能重现魅力。
瑞银将2014年黄金均价预估由此前的1,325美元调降至1,200美元。
“金价走势挣扎不仅因为投资者目前卖兴浓厚，而且也是由于后市正面激励因素有限；金价不太可能重拾此前魅力，”瑞银分析师在一份报告中称。
金价周一触及一周低点，因美元上扬，投资者在静候美国本周稍晚公布的一系列数据，以窥美联储何时将开始撤出货币刺激的线索。
据瑞银，金价“可能承压，因(对美联储缩减购债)预期再次调整且时间提前。对注入体系中流动性减少预期的关注，盖过了美联储前瞻性指引可能更加宽松对黄金带来的提振效应。”
瑞银还下修2014年银价预期至每盎司20.50美元，此前预期为25美元，对2015年的预期也从稍早的24美元下修至21美元。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
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