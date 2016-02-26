欧洲个股：瑞银同意向美国支付3,300万美元了结一起抵押证券相关诉讼

路透纽约2月25日 - 根据周四提交的曼哈顿联邦法院文件，瑞银集团(UBS) 已经同意支付3,300万美元，了结美国监管机构对其出售问题抵押支持证券的指控。

根据此前由美国监管机构提供的统计数据，美国国家信用社管理局(NCUA)自2011年起针对银行业者出售抵押支持证券的行为提起诉讼以来，已经从银行业者手中收回近24.6亿美元资金。

瑞银拒绝置评。法院文件显示，这次和解并不影响NCUA在堪萨斯州针对瑞银提起的另一起类似诉讼。(完)