MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高--瑞银

路透上海4月6日 - 瑞银中国合资公司瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新报告，认为与上一轮市场咨询相比，MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高，因海外投资者的主要担忧问题已得到部分解决。

在前一轮市场咨询中，投资者对A股市场的担忧主要集中于额度分配、资本流动限制和权益所有权问题上。报告指出，中国2月发布的相关规定已明确合格境外机构投资者（QFII）基础额度按照资产管理规模的一定比例计算，允许开放式基金按日汇入汇出资金，部分解决了前两项担忧。未来深港通的启动和沪港通的扩容，有望进一步降低外资进入A股的门槛，满足海外投资者更高的流动性需求。

另外，本轮咨询中，大规模的主动停牌和反竞争条款将成为MSCI新的关注点。瑞银认为，与上一轮市场咨询相比，MSCI今年宣布纳入A股的可能性明显提高。

MSCI明晟公司于2014年提出将A股纳入其国际指数的路线图，并于2014年和2015年进行了两轮市场咨询。去年6月，MSCI决定暂不纳入，但将A股保留在审核名单上。今年4月，MSCI再次征询国际机构投资者的意见，并将于6月宣布决定。

报告还指出，据估算，截至4月1日，MSCI China A International FIF（Foreign Inclusion Factor）自由流通市值约8,340亿美元，覆盖可投资A股股票池64%的市值。根据MSCI公布的GIMI指数编制方法，取30%和自由流通股占比两者中的较小值估算FIF，将A股公司按FIF自由流通市值排序，排名前400的公司加入的可能性较大，预计421支A股可能被纳入指数。

报告认为，A股纳入MSCI指数的长期正面意义大于短期资金流入带来的影响，将吸引更多外资关注A股市场。若按5%的比例于2017年纳入，A股在MSCI China指数中的初始权重或为4%，在新兴市场指数中的权重约1.1%，吸引约22亿美元的被动资金配置相关A股，由于纳入的A股或超过400只，预计对单个上市公司带来的外资流入将十分有限。（完）