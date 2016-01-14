瑞银调降原油价格预估 指因当前价格疲弱且供给过剩

路透1月13日 - 瑞银调降2016-18年间原油均价预估，指因当前价格弱于预期，且预期全球库存最早也要到今年下半年才会开始下降。

瑞银周二将2016年布兰特原油均价预估由每桶57.50美元调降至42.50，明后两年分别由70美元调降至55，以及从75美元调降到70。

此外瑞银还调降2016年西德克萨斯中质油(WTI)油价预估，由此前的52.50美元降至每桶40，对2017年价格预估由65美元降至52，预期2018年均价将在67美元，原预期为70。

“近期来看市场仍供给过剩，”瑞银在报告中称。其预期全球库存料继续增加直到第三季。

不过该行称，目前的价格在中期难以持续，因为近期油价大跌主要因短期因素，而不是长期基本面。

油价在12年低位附近徘徊，周二一度跌破每桶30美元的水平，今年以来跌幅已达近20%，因担心中国需求不振且没有控制产量的措施。

巴克莱、美银美林及法国兴业银行等机构本周均下调油价预测。

瑞银还下调对美国天然气价格的预测，现预计2016年均价为每百万英国热量单位(MMBtu)2.45美元，2017年为2.75美元，2018年为3美元。(完)